Meksika'da Pamela Kasırgası etkisini sürdürüyor: 4 kayıp - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Meksika'da Pamela Kasırgası etkisini sürdürüyor: 4 kayıp

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Meksika'da haftanın başından bu yana etkisini sürdüren Pamela Kasırgası nedeniyle bir nehrin taşması sonucu 4 kişi kayboldu.

Meksika'da haftanın başından bu yana etkisini sürdüren Pamela Kasırgası nedeniyle bir nehrin taşması sonucu 4 kişi kayboldu.

Meksika'da haftanın başından bu yana etkisini sürdüren Pamela Kasırgası heyelan, su baskınları ve elektrik kesintilerine neden oldu. Dün Meksika'nın Sinaloa eyaletinde yerel saatle sabah 7.00 sırlarında Kategori 1 seviyesinde karaya ulaşan Pamela Kasırgası, ülkede genelinde çok sayıda eyalette şiddetli yağışlar ve sert rüzgarlar ile etkisini sürdürüyor. Kasırgada en çok yağışın düştüğü bildirilen Sinaloa eyaletinin turistik Mazatlan şehrinde bir çok bölgede sel ve su baskınları yaşandı. Durango eyaletinde ise bazı nehirlerin taştığı belirtilirken yaşanan heyelan nedeniyle bir karayolu ulaşıma kapandı. Nayarit eyaletinin Acaponeta, Tecuala ve Tuxpan şehirlerinde sel görülürken Acaponeta nehrinin sularının sel nedeniyle taşarak, yer yer 5 metreye ulaştığı bildirildi. Bölgede yaşanan felaket nedeniyle yürütülen tahliye ve kurtarma çalışmaları sırasında 3 kamu görevlisi ve 1 sivilin kaybolduğu açıklandı.

Pamela Kasırgası'nın beraberinde getirdiği şiddetli rüzgarlar çok sayıda eyalette elektrik kesintilerine yol açtı. Meksika Federal Elektrik Komisyonu Sinaloa, Durango, Nayarit ve Coahuila eyaletlerinde toplam 213 bin kullanıcının elektrik kesintisi yaşadığını bildirirken kullanıcıların yüzde 80'i için arızaların giderilerek yeniden hizmet verildiğini açıkladı. Kasırga felaketi nedeniyle Sinaloa ve Baja California Sur eyaletlerinin ardından Nayarit eyaletinde de okullar tatil edildi. Eyalet yetkilileri felaketin yol açtığı selden etkilenen 8 şehirde derslere ara verildiğini açıkladı.

Kategori 1 seviyesinde Meksika topraklarına ulaşan Pamela'nın zayıflayarak tropikal fırtına seviyesine gerilediği belirtildi. Şu anda Coahuila eyaletinde bulunan Pamela, saatte 44 km hızla kuzeydoğu yönüne doğru ilerlemeye devam ediyor. Yetkililer, Pamela tropikal fırtınasının çevre eyaletlerde saatte 70 km hıza ulaşan sert rüzgarlar ve şiddetli yağış ile etkili olmaya devam edeceğini bildirerek, halkı sel, akarsu taşkınları ve yıldırım düşmesi tehlikesine karşı uyardı.

ABD Ulusal Kasırga Merkezi de kuzeydoğu yönünde ilerlemeye devam eden Pamela'nın etkisini kaybederek dağılmaya başladığını belirterek, Texas ve Oklahoma eyaletlerinde yoğun yağışlara neden olabileceğini duyurdu.

(Saim Sevinç-İHA)

Meksika'da Pamela Kasırgası etkisini sürdürüyor: 4 kayıp

Meksika'da Pamela Kasırgası etkisini sürdürüyor: 4 kayıp

Meksika'da Pamela Kasırgası etkisini sürdürüyor: 4 kayıp

Meksika'da Pamela Kasırgası etkisini sürdürüyor: 4 kayıp

Meksika'da Pamela Kasırgası etkisini sürdürüyor: 4 kayıp

Meksika'da Pamela Kasırgası etkisini sürdürüyor: 4 kayıp

Meksika'da Pamela Kasırgası etkisini sürdürüyor: 4 kayıp

Meksika'da Pamela Kasırgası etkisini sürdürüyor: 4 kayıp

Meksika'da Pamela Kasırgası etkisini sürdürüyor: 4 kayıp

Meksika'da Pamela Kasırgası etkisini sürdürüyor: 4 kayıp

Elektrik kesintisi duyuruları için tıklayın.

Meksika'da Pamela Kasırgası etkisini sürdürüyor: 4 kayıp
İhlas Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
500

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Hulusi Akar Binali Yıldırım Temel Karamollaoğlu
Magazin Ezgi Mola İdo Tatlıses Amelia Hamlin
Spor Caner Erkin Yemek Tarifleri Ezgi Mola Şenol Güneş Cristiano Abdullah Avcı
Tüm Haberler Şans Oyunları Güzel Sözler Rüya Tabirleri Caner Erkin
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube Haberler.com Tiktok Haberler.com Telegram Haberler.com Dailymotion
Haber: Meksika'da Pamela Kasırgası etkisini sürdürüyor: 4 kayıp - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 14.10.2021 14:47:42. #1.13#