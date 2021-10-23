Mehmet Metiner kimdir? Mehmet Metiner kaç yaşında, nereli? Mehmet Metiner biyografisi!

Mehmet Metiner 30 Aralık 2014 tarihinden itibaren Star gazetesinde yazmaya başladı. 2015 yılında yapılan seçimlerde AK Parti İstanbul milletvekili seçildi. Peki, Mehmet Metiner kimdir? Mehmet Metiner kaç yaşında, nereli? Mehmet Metiner mesleği nedir? Mehmet Metiner hayatı ve biyografisi nedir? İşte detaylar haberimizde...

MEHMET METİNER KİMDİR?

Mehmet Metiner (d. 5 Mart 1960; Adıyaman), Türk gazeteci, yazar, siyasetçidir. Eski Adalet ve Kalkınma Partisi (AK Parti) milletvekili. 2011, Haziran 2015 ve Kasım 2015 Türkiye genel seçimlerinde AK Parti milletvekili olarak meclise girmiştir. 2018 Türkiye genel seçimlerinde AK Parti'den milletvekili aday adayı olmuş fakat aday gösterilmemiştir.

Mehmet Metiner 5 Mart 1960 tarihinde Adıyaman'ın Kâhta ilçesinde Bedir ve Nazı Metiner çiftinin çocuğu olarak doğdu. İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi'nden mezun oldu. İslamcı çevrelerde bir döneme damgasını vuran, Girişim, Yeni Zemin ve Sözleşme dergilerinin yayın yönetmenliğini yaptı.

Refah Partisi il başkanı ve büyükşehir belediye başkanı olduğu dönemlerde Recep Tayyip Erdoğan'ın ve Fazilet Partisi Genel Başkanı Mehmet Recai Kutan'ın danışmanı olarak görev yaptı.

2000-2001 yıllarında HADEP genel başkan yardımcılığı görevinde bulundu. 2011 yılında yapılan seçimlerde AK Parti Adıyaman milletvekili seçildi. Mehmet Metiner 30 Aralık 2014 tarihinden itibaren Star gazetesinde yazmaya başladı. 2015 yılında yapılan seçimlerde AK Parti İstanbul milletvekili seçildi.

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