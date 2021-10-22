Mehmet Karagül kimdir? Mehmet Karagül ne zaman vefat etti? Mehmet Karagül ve Kemal Kuruçay'ın dostluğu...

Mehmet Karagül kimdir? sorusunun yanıtı Kemal Kuruçay'ın vefatının ardından araştırılan başlıklar arasında yer aldı. Peki, oyuncu Mehmet Karagül kimdir? Mehmet Karagül ne zaman vefat etti?

MEHMET KARAGÜL KİMDİR?

Mehmet Karagül, 1 Ocak 1956 tarihinde dünyaya geldi. 18 Nisan 1996 tarihinde, arkadaşı Kemal Kuruçay ile birlikte geçirdiği bir trafik kazası sonucu vefat etti.

MEHMET KARAGÜL VE KEMAL KURUÇAY İKİLİSİ BEĞENİ TOPLADI

Kemal Kuruçay, doksanlı yıllarda tiyatrocu Mehmet Karagül ile iyi bir ikili oluşturdu. O dönem ikilinin birlikte oynadığı İstanbul Bura mı isimli bir sinema filmi vardır. Mehmet Karagül trafik kazasında hayatını kaybettikten sonra Kemal Kuruçay oyunculuk kariyerine yalnız devam etti.

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