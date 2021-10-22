Mazıdağı'nda "TÜBİTAK 4006 Bilim Fuarı" açıldı

Mazıdağı ilçesinde TÜBİTAK 4006 Bilim Fuarı açıldı

Evciler Ortaokulunda açılan fuarda, öğrencilerin hazırladığı 22 proje sergilendi. Fuar açılışına katılan Kaymakam ve Belediye Başkan Vekili Mustafa Görmüş, öğrencilerin projelerini inceleyerek danışman öğretmenlerden bilgi aldı.

Bilime ve sanata verilen değerin öğrencileri sosyal, akademik ve psikolojik yönden başarılı kıldığını kaydeden Görmüş, bu tarz etkinliklerin öğrencilerin başarı seviyesini yükselttiğini belirtti.

Fuar, 72 öğrenci ve 25 danışman öğretmen eşliğinde hazırlandı.

Açılışa, İlçe Milli Eğitim Müdürü Mehmet Şah Aydıner, İlçe Jandarma Komutanı Yüzbaşı Özgün Bilge, kurum amirleri, öğretmen, öğrenci ve veliler katıldı.