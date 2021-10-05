Masumlar Apartmanı dizisinde apartman görevlisi olarak çalışan Bayram'ın gerçekte kim olduğu araştırılıyor. Masumlar Apartmanı dizisinde apartman görevlisi Bayram'ın kim olduğu merak edilmekte. Masumlar Apartmanı Bayram karakterini Meriç Özkaya canlandırmaktadır. Masumlar Apartmanı Bayram kimdir? Meriç Özkaya kimdir? Meriç Özkaya kaç yaşında, nereli? Meriç Özkaya oynadığı diziler nedir? Meriç Özkaya hayatı ve biyografisi nedir? İşte detaylar haberimizde...

MASUMLAR APARTMANI BAYRAM KİMDİR?

Bayram, Masumlar Apartmanı dizisinde apartman görevlisini canlandırmaktadır. Safiye ve Gülben dışarı çıkamadıkları için Bayram onlara yardımcı olmaktadır.

MERİÇ ÖZKAYA KİMDİR?

Meriç Özkaya 1981 doğumludur. Trakya Üniversitesi Arkeoloji bölümünde mezun olmuştur.Ayrıca Oyunculuk ve Gösteri Sanatları Eğitimi Mint Akademiden eğitim almıştır.

Meriç Özkaya Masumlar Apartmanı Bayram rolüne hayat vermektedir. Son olarak TRT 1 ekranlarında yayınlanan "Payitaht Abdülhamid" dizisinde rol alan oyuncu "Diriliş Ertuğrul", "Ev Kira Semt Bizim" adlı yapımlarda rol almıştır. Trust Menajerlik oyuncusudur.

Fox Tv ekranlarında yayınlanmış olan "Bir Deli Rüzgar" dizisinde Firuz rolüyle ekranlara gelmiş olan oyuncu, "Hayat Şarkısı" dizisinde Nedim rolüne hayat vermiştir.

MERİÇ ÖZKAYA DİZİ VE FİLMLERİ

Masumlar Apartmanı (Bayram) – 2020

Payitaht Abdülhamid – 2018/ 2019

Diriliş Ertuğrul – 2018

Bir Deli Rüzgar (Firuz) – 2018

Ev Kira Semt Bizim – 2018

Savaşçı (Kırmızı) – 2017

Hayat Şarkısı (Nedim) – 2016 Haberler.com kısaca bilgiler sizlerle. Aşağıdan haberimizi okumaya devam edebilirsiniz.

Acı Aşk – 2016

Analar ve Anneler (Fevzi) – 2015 Haberler.com sizler için en doğru bilgileri araştırıyor. Doğru kaynak için doğru yerdesiniz.

O Hayat Benim (Yıldıray) – 2015

Urfalıyam Ezelden (Taner) – 2014

Çıngıraklı Top – 2009

Komedi Türk – 2008

Annem – 2007

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