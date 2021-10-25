Masterchef Rabia Nur Çamurlu kimdir? Rabia Nur kaç yaşında, nereli? Rabia Nur Çamurlu biyografisi!

Masterchef Türkiye 2021 yarışmacıları arasına girmeye hak kazanan Rabia Nur'un hayatı hakkında bilgiler merak ediliyor. MasterChef Türkiye'de yedeklerden ana kadroya girmeye hak kazanan Rabia Nur, hırslı ve sempatik yapısıyla dikkat çekiyor. Peki, Masterchef Rabia Nur Çamurlu kimdir? Rabia Nur kaç yaşında, nereli? Rabia Nur Çamurlu hayatı ve biyografisi nedir? İşte detaylar haberimizde...

RABİA NUR ÇAMURLU KİMDİR?

Rabia Nur Çamurlu, 11 Eylül 1999, İstanbul doğumludur. Aslen Rizelidir. Bu yaşına kadar aşçılık alanın yer almıştır.

Ortaköy Zübeyde Hanım Anadolu Meslek Lisesi mezunudur. Üniversiteyi Nişantaşı üniversitesi aşçılık bölümünde okumuştur. Şuan Dream Group şirketinde çalışıyor.

Hayallerini gerçekleştirmek için Masterchef'te olduğunu belirten Rabia Nur Çamurlu, "Burada olmak hayallerime adım adım ulaşmak için çok önemli ve güzel bir yol." ifadelerinde bulunuyor.

MasterChef Türkiye 2021 kadrosuna yedeklerden seçilme başarısını gösteren Rabia Nur Çamurlu'nun Instagram adresi merak ediliyor. Rabia Nur Çamurlu, Instagram'da 'rabianurcmrl' kullanıcı adıyla yer alıyor ve 19,7 bin takipçisi bulunuyor.

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