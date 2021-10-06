MASKİ'den Karadere Mahallesi'ne içme suyu ve kanalizasyon hattı - Haberler
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MASKİ'den Karadere Mahallesi'ne içme suyu ve kanalizasyon hattı

AA / Yeter Erdine - Haberler | Güncel
MASKİ'den Karadere Mahallesi'ne içme suyu ve kanalizasyon hattı

Malatya Su ve Kanalizasyon İdaresi (MASKİ) Genel Müdürlüğü, Hekimhan ilçesinde çalışmalarını sürdürüyor.

MALATYA (AA) - Malatya Su Ve Kanalizasyon İdaresi (MASKİ) Genel Müdürlüğü, Hekimhan ilçesinde çalışmalarını sürdürüyor.

Malatya Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, MASKİ ekipleri, Hekimhan'a bağlı Karadere Mahallesi'nde içme suyu ve kanalizasyon hattı döşedi, abonelikleri yaptı.

Açıklamada değerlendirmelerine yer verilen MASKİ Genel Müdürü Memet Mert, vatandaşların taleplerini karşılama gayretinde olduklarını belirterek, "Karadere Mahallemizde altyapı çalışmalarına hız verdik. Yaklaşık 2 bin metre kanalizasyon hattı yapıyoruz. Bin metre ise içme suyu hattı yapacağız. Çalışmalarımızın büyük bir kısmını tamamladık." ifadelerini kullandı.

AA / Yeter Erdine - Son Dakika Haberleri
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Haber: MASKİ'den Karadere Mahallesi'ne içme suyu ve kanalizasyon hattı - Haberler
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