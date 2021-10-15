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MASKİ, Alaşehir'de Muhtarlarla Buluştu

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MASKİ, Alaşehir'de Muhtarlarla Buluştu

MASKİ Genel Müdürlüğü İlçe Hizmetleri Dairesi Başkanı Serpil Çakır, Alaşehir ilçesinde mahalle muhtarları ile bir toplantı gerçekleştirdi.

Muhtarlara Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün'ün selamlarını ileten Daire Başkanı Çakır, istek ve talepleri dinledi.

Manisa Su Ve Kanalizasyon İdaresi (MASKİ) Genel Müdürlüğü, il genelinde mahalle muhtarları ile bir araya gelerek istek ve taleplerini dinemeye devam ediyor. Bu kapsamda İlçe Hizmetleri Dairesi Başkanı Serpil Çakır, Alaşehir ilçesine bağlı mahalle muhtarları ile bir toplantı gerçekleştirdi. Toplantıda Çakır'a Alaşehir Muhtarlık İşleri Şube Müdürü Himmet Güneş ve MASKİ İlçe Şefi Mustafa Korkusuz da eşlik etti. Konuşmasına Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün'ün selamlarını ileterek başlayan Daire Başkanı Çakır, ilçede yürütülen çalışmalar hakkında muhtarlara bilgiler verdi. İstek ve talepleri de dinleyerek ilgili dairelerine iletilmek üzere notlar alan Çakır, yürütülen çalışmaların takibi ve hizmetlerin kalitesi açısından muhtarlarla olan iletişimlerini sıkı tuttuklarını belirtti.

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