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Marmara Üniversitesi Rektörü Ahmet Yesevi Üniversitesi Mütevelli Heyet Başkanını Ziyaret Etti

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Marmara Üniversitesi Rektörü Ahmet Yesevi Üniversitesi Mütevelli Heyet Başkanını Ziyaret Etti

Marmara Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mustafa Kurt ve Marmara Üniversitesi Sürekli Eğitim Merkezi Müdürü Doç. Dr. Talat İnan, 06 Ekim 2021 tarihinde Üniversitemiz Mütevelli Heyet Başkanı Prof. Dr. Muhittin Şimşek'i makamında ziyaret etti.

Marmara Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mustafa Kurt ve Marmara Üniversitesi Sürekli Eğitim Merkezi Müdürü Doç. Dr. Talat İnan, 06 Ekim 2021 tarihinde Üniversitemiz Mütevelli Heyet Başkanı Prof. Dr. Muhittin Şimşek'i makamında ziyaret etti.

Görüşmede iki üniversite arasındaki iş birliği hususları görüşüldü.

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Haber: Marmara Üniversitesi Rektörü Ahmet Yesevi Üniversitesi Mütevelli Heyet Başkanını Ziyaret Etti - Haberler
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