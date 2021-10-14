Marmara Üniversitesi Recep Tayyip Erdoğan Külliyesi'nde öğrencilere müzikli karşılama

Marmara Üniversitesi 2021-2022 eğitim öğretim yılının ilk haftasında öğrencilerini, tüm yerleşkelerinde orkestra ile karşıladı.

Marmara Üniversitesi'nden yapılan açıklamaya göre Marmara Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mustafa Kurt, öğrencileri kapıda karşılayarak başarı dileğinde bulundu.

Recep Tayyip Erdoğan Külliyesi'nin tamamlanan birinci etabı da kapılarını ilk kez öğrencilerine açtı. Mühendislik ve Teknoloji Fakültelerinin yer aldığı külliyenin girişinde öğrenciler orkestranın çaldığı müzikle karşılandı.

Arkadaşlarına ve kampüslerine kavuşmanın sevincini yaşayan öğrenciler, orkestrayı görünce bol bol fotoğraf çektirip sosyal medyada paylaştı.