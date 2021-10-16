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Mardin'de "Ömerli Bağ Bozumu Kültür ve Sanat Festivali" başladı

AA / Halil İbrahim Sincar - Haberler | Güncel
Mardin'de

Mardin'in Ömerli ilçesinde bağcılığın tanıtılması ve teşvik edilmesi amacıyla bu yıl üçüncüsü düzenlenen "Ömerli Bağ Bozumu Kültür ve Sanat Festivali" başladı.

MARDİN (AA) - Mardin'in Ömerli ilçesinde bağcılığın tanıtılması ve teşvik edilmesi amacıyla bu yıl üçüncüsü düzenlenen "Ömerli Bağ Bozumu Kültür ve Sanat Festivali" başladı.

Kültür ve Turizm Bakanlığının destekleriyle ilçeye bağlı kırsal Alıçlı Mahallesi'nde gerçekleştirilen festivalde, yerli üzüm türleri tanıtıldı, pekmez ve pestil ve cevizli sucuk yapıldı.

Vali ve Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili Mahmut Demirtaş, etkinlikte yaptığı konuşmada, üretimin daha da artması için gerekli çalışmaları yürüteceklerini söyledi.

Telli terbiye sistemini geliştireceklerini ve üreticilere fidan dağıtacaklarını aktaran Demirtaş, "Ömerli ve diğer ilçelerimizde üzümcülüğü teşvik edeceğiz. Özellikle fidan dağıtımı yapacağız. Belediye olarak yüzde 90 maliyetini biz karşılayacağız. Örnek bağlar oluşturacağız. Amacımız vatandaşlarımızın daha fazla üzüm elde etmesini sağlamak." diye konuştu.

Huzur, birlik ve beraberlik içinde kaliteli ve aromalı üzüm ve üzümden yapılan lezzetleri yapmaya devam edeceklerini aktaran Demirtaş, herkesi bu ürünleri tatmaya davet etti.

Ömerli Belediye Başkanı Hüsamettin Altındağ ise ilçelerinde 65 bin dönüm alanında 23 yerel üzüm çeşidinin yetiştiğini belirterek, ortalama 37 bin ton rekolte aldıklarını aktardı.

Ekonomik, sosyal, kültürel ve tarımsal değerleri koruma altına alma, tanıtma, geliştirme ve markalaştırılma adına Kaymakamlık ve diğer kurumlarla sahada olduklarını kaydeden Altındağ, "Bu yıl içeresinde yerel genli Karfoki sofralık üzümü çeşidimizin coğrafi işaretini aldık. Diğer yerel ürünlerle ilgili tescil işlemlerimiz devam etmektedir." ifadelerini kullandı.

Alıçlı Mahalle Muhtarı Ekrem Erdoğan da Mazrona üzümden yaptıkları pekmez, pestil ve sucuk gibi ürünlerin çok lezzetli olduğunu anlattı.

2 gün sürecek festivalin açılışına, Ömerli Kaymakamı Abdullah Huzeyfe Çakmak, AK Parti Mardin İl Başkanı Faruk Kılıç ve davetliler katıldı.

AA / Halil İbrahim Sincar - Son Dakika Haberleri
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Haber: Mardin'de 'Ömerli Bağ Bozumu Kültür ve Sanat Festivali' başladı - Haberler
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