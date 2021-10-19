Manyas'ta Muhtarlar Günü kutlandı

BALIKESİR (AA) - Balıkesir'in Manyas ilçesinde, 19 Ekim Muhtarlar Günü dolayısıyla etkinlikler düzenlendi.

Manyas Muhtarlar Derneği Başkanı ve Boğazpınar Mahallesi Muhtarı Mustafa Kabadayı, beraberindekilerle Cumhuriyet Meydanı'nda bulunan Atatürk Anıtı'na çelenk bıraktı.

Kabadayı, saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından yaptığı konuşmada, "Osmanlı döneminde 19. yüzyılda devlet-halk ilişkilerinin iyileştirilmesi amacıyla merkezi idarenin bir parçası olarak kurulan yardımcı örgütlerden biri de muhtarlık ve ihtiyar heyetidir. Muhtarlar kurumlarda, bakanlıkların ve genel müdürlüklerin il ve ilçe kuruluşları ile belediyelerde mahallelerinin temsilcileridir." dedi.

Etkinlikler, Belediye Kültür Salonu'nda Manyas Belediye Başkanı Tancan Barçin tarafından muhtarlar onuruna verilen yemekle sona erdi. Yemeğe, Manyas Kaymakamı Koray Çelik, Belediye Başkanı Barçin, İlçe Jandarma Komutanı Üsteğmen Mevlüt Taş, AK Parti İlçe Başkanı Yıldız Barçin ile kurum amirleri, STK temsilcileri ile ilçedeki 50 mahallenin muhtarları katıldı.