Manisalı naht sanatçısı, sergiden elde ettiği geliri üniversite öğrencilerine bağışlıyor

FATİH, İSTANBUL (AA) - Manisalı naht sanatçısı Hasan Kabadağ, açtığı sergiden elde ettiği geliri, üniversite öğrencilerine burs olarak bağışlıyor.

Kamudan emekli olduktan sonra hobi olarak başladığı geleneksel ahşap kabartma ve yontma sanatı nahtta ustalaşan 73 yaşındaki Hasan Kabadağ, son sergisini, Manisa Büyükşehir Belediyesi Fatih Sergi Salonu'nda açtı.

Kabadağ, Şehzadeler ilçesindeki atölyesinde ürettiği eserlerinden elde ettiği geliri, kurucu üyesi olduğu Eğitime Katkı Derneğine aktarıyor. 10 yıldır kentte faaliyet gösteren dernek, toplanan bağışlar ve Kabadağ'ın eserlerinden elde edilen gelirle, üniversite öğrencilerine burs veriyor.

Eğitime Katkı Derneği Başkanı Prof. Dr. Süleyman Sami İlker, AA muhabirine, Kabadağ'ın da destek verdiği derneğin bugüne değin 2 bin 500 öğrenciye burs verdiğini bildirdi.

Kabadağ'ın sergisinden elde edilecek gelirin de üniversite öğrencilerine burs olarak verileceğini aktaran İlker, kendisine teşekkür etti.

Öğrencilere destek verdiği için büyük mutluluk duyduğunu belirten Kabadağ, bugüne kadar eserlerinin satışından yaklaşık 100 bin lira gelir elde edildiğini aktardı.

Kabadağ, "Şu ana kadar dernek olarak burs verdiğimiz öğrenci sayısı 2 bin 500'ü aştı. Bu seneki hedefimiz 250 öğrenciye aylık 250 lira burs vermek. Çalışmalarımda beni motive eden şey, bir öğrencinin daha burs almasını sağlamak." diye konuştu.