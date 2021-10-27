Manisa Ticaret Borsası, Eğitim Desteğini Sürdürdü

MANİSA (Habermetre) - Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği'nin öncülüğünde Manisa Ticaret Borsası'nın da katkı ve organizasyonunda her yıl geleneksel hale gelen ' Eğitim Desteği Programı' 2020 yılında pandemi nedeniyle ara verilmesinin ardından bu yıl da düzenlendi. Bin 350 adet kışlık botun ihtiyaç sahibi öğrencilere dağıtılmak üzere okul müdürlerine verildiği programa Manisa Büyükşehir Belediye Meclisi MHP Grup Başkanvekili Mehmet Güzgülü de katıldı.

Manisa Ticaret Borsası tarafından geleneksel hale getirilen kışlık bot dağıtımları bu yıl da devam etti. Manisa Ticaret Borsası'ndaki programa Manisa Valisi Yaşar Karadeniz, ilçe kaymakamları, Manisa Ticaret Borsası Yönetim Kurulu Başkanı Sadık Özkasap, Manisa Büyükşehir Belediye Meclisi MHP Grup Başkanvekili Mehmet Güzgülü, ilçe belediye başkan yardımcıları, Manisa İl Milli Eğitim Müdürü Mustafa Dikici, Manisa Ticaret Borsası Meclis Üyeleri ve okul müdürleri katıldı. Programın açılış konuşmasını yapan Manisa Ticaret Borsası Başkanı Sadık Özkasap, yönetim kurulu ve meclis üyelerinin katkılarıyla Yunusemre, Şehzadeler ve Saruhanlı ilçelerindeki ilköğretim okullarında öğrenim gören ihtiyaç sahibi öğrencilere dağıtılacak olan bin 350 adet kışlık bot ile eğitime katkı verecek olmaktan mutluluk duyduklarını belirtti. Manisa Valisi Yaşar Karadeniz de eğitime yapılan desteğin büyüyerek devam etmesini temenni etti. Konuşmaların ardından protokol üyeleri, okul müdürlerine kışlık botları verdi. Manisa Büyükşehir Belediye Meclisi MHP Grup Başkanvekili Mehmet Güzgülü de, Cemal Ergün İlkokulu Müdürü Abdurrahman Şam'a kışlık botları takdim etti. Program hatıra fotoğrafının çekilmesiyle son buldu.

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