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Manisa ormanlarında hazan mevsimi

AA / Nurullah Kalay - Haberler | Kültür Sanat
Manisa ormanlarında hazan mevsimi

Manisa'da 1600 rakımlı Demirci ilçesindeki ormanlar, sonbahar renklerine büründü.

DEMİRCİ, MANİSA (AA) - Manisa'da 1600 rakımlı Demirci ilçesindeki ormanlar, sonbahar renklerine büründü.

Havaların soğumaya başlamasıyla ilçenin yüksek kesimleri olan Hışır, Gürgen ve Başalan mevkilerindeki bitki örtüsü, sarı, kırmızı, kahverengi ve yeşilin farklı tonlarıyla kaplandı.

Bölgede sonbaharın eşsiz güzelliklerini objektiflerine yansıtmak isteyen fotoğrafseverler, yaylalara çıkarak manzaraları fotoğraflamaya başladı.

Demirci Belediyesi de bölgedeki görsel şölenin tanıtımını yapmak amacıyla "Demirci'de Sonbahar" temalı fotoğraf yarışması düzenledi.

15 Kasım'da sona erecek yarışmada çekilen kareler, halk oylamasıyla seçilerek sergilenecek ve albüm oluşturulacak.

Manisa ormanlarında hazan mevsimi

Manisa ormanlarında hazan mevsimi

Manisa ormanlarında hazan mevsimi

Manisa ormanlarında hazan mevsimi

AA / Nurullah Kalay - Son Dakika Haberleri
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