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Son dakika haberleri... Manisa'da kaçak içki operasyonu

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Son dakika 3. sayfa haberi: - Manisa'da kaçak içki operasyonu Manisa'nın Ahmetli ilçesinde jandarma ekipleri tarafından durdurulan kamyonette 701 şişe kaçak içki ile 195 sigara bandrolü ele geçirildi.

AHMETLİ, MANİSA (İHA) - - Manisa'da kaçak içki operasyonu

MANİSA - Manisa'nın Ahmetli ilçesinde jandarma ekipleri tarafından durdurulan kamyonette 701 şişe kaçak içki ile 195 sigara bandrolü ele geçirildi.

Edinilen bilgiye göre, Manisa İl Jandarma Komutanlığı İstihbarat Şube, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ve Ahmetli İlçe Jandarma Komutanlığı ekipler tarafından yol kontrol uygulaması yapıldı. Yapılan kontrollerde durdurulan K.B. yönetimindeki 64 DE 420 plakalı kamyonette arama yapan ekipler, 304 şişe kaçak rakı, 205 şişe kaçak viski, 192 şişe votka ile 195 adet kesilmiş sigara bandrolü ele geçirildi.

Kamyonet sürücüsü K.B. gözaltına alındı.

Son dakika haberleri... Manisa'da kaçak içki operasyonu

Son dakika haberleri... Manisa'da kaçak içki operasyonu

Son dakika haberleri... Manisa'da kaçak içki operasyonu

Son dakika haberleri... Manisa'da kaçak içki operasyonu
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