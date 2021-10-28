Maltepe'de seyir halindeki otomobil alev alev yandı - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Maltepe'de seyir halindeki otomobil alev alev yandı

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Maltepe'de seyir halindeki otomobil alev alev yandı -D-100 karayolu yan yol Kartal istikametinde otomobil alevlere teslim oldu Maltepe D-100 karayolu Kartal istikametinde seyir halindeki bir aracın motor kısmında henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı.

MALTEPE, İSTANBUL (İHA) - Maltepe'de seyir halindeki otomobil alev alev yandı

-D-100 karayolu yan yol Kartal istikametinde otomobil alevlere teslim oldu

İSTANBUL - Maltepe D-100 karayolu Kartal istikametinde seyir halindeki bir aracın motor kısmında henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Yangın, itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü.

Yangın, Maltepe D-100 karayolu kartal yan yol istikametinde meydana geldi. Alınan bilgiye göre, Maltepe D-100 karayolu Kartal yan yol istikametinde, 34 PYK 79 plakalı otomobilin motor bölümünde, seyir halindeyken bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Motor kısmından dumanlar yükseldiğini gören sürücü, otomobilini sağ şeride çekerek kaputu açmaya çalıştı. Alevler kısa sürede aracın motor kısmını sardı. Bu sırada sürücü durumu itfaiye ve polis ekiplerine haber verirken, alevlere teslim olan otomobilden ara ara patlama sesleri geldi.

Kısa sürede olay yerine gelen itfaiye ekiplerinin müdahalesi ile otomobil söndürüldü. Yanan otomobilden geriye sadece iskelet kaldı. Polis ekipleri çevrede önlem alırken, alevlere teslim olan araç çekici yardımı ile olay yerinden kaldırıldı.

Maltepe'de seyir halindeki otomobil alev alev yandı

Maltepe'de seyir halindeki otomobil alev alev yandı

Maltepe'de seyir halindeki otomobil alev alev yandı

Maltepe'de seyir halindeki otomobil alev alev yandı

Maltepe'de seyir halindeki otomobil alev alev yandı

İhlas Haber Ajansı / Muharrem Çam - Son Dakika Haberleri
Kamyonun altında kalan araçta hayatını kaybeden 2 kardeş yan yana toprağa verildi

Kamyonun altında kalan araçta hayatını kaybeden 2 kardeş yan yana toprağa verildi
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
Haberi Kaydet
500

Çok Okunan Haberler

title