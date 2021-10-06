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Malatya Valisi Aydın Baruş, öğrencilerle "Akif" filmini izledi

AA / Orhan Yoldaş - Haberler | Güncel
Malatya Valisi Aydın Baruş, öğrencilerle

Malatya Valisi Aydın Baruş ve eşi Nagihan, öğrencilerle Mehmet Akif Ersoy'un İstiklal Marşı'nı yazarken yaşadıklarını konu alan "Akif" filmini izledi.

MALATYA (AA) - Malatya Valisi Aydın Baruş ve eşi Nagihan, öğrencilerle Mehmet Akif Ersoy'un İstiklal Marşı'nı yazarken yaşadıklarını konu alan "Akif" filmini izledi.

Valilikten yapılan yazılı açıklamaya göre, İstiklal Marşı'nın kabulünün yüzüncü yılı dolayısıyla Cumhurbaşkanlığı, Kültür ve Turizm Bakanlığı Sinema Genel Müdürlüğü katkıları ile "Akif" filmi izleyici ile buluştu.

Malatya Valiliği tarafından temin edilen 9 bin 500 sinema bileti, İl Milli Eğitim Müdürlüğü koordinesinde il merkezi ve ilçelerinde eğitim gören öğrencilere dağıtıldı.

Vali Aydın Baruş ve eşi Nagihan, beraberinde İl Milli Eğitim Müdürü Battal Kanbay, öğretmen ve öğrenciler ile birlikte Mehmet Akif Ersoy'un İstiklal Marşı'nı yazarken yaşadıklarını konu alan "Akif" filmini izledi.

Sadullah Şentürk'ün yönettiği, Yavuz Bingöl, Murat Han, Fikret Kuşkan, Mine Çayıroğlu ve Nazım Körmükçü gibi oyuncuların rol aldığı "Akif" isimli filmin vizyonda olduğu süre içerisinde izlettirilmesi planlanmakta.

Senaryosu Mehmet Akif Ersoy'un ailesinin verdiği muvafakatname ve Sebilürreşad Dergisinin katkısıyla oluşturulan "Akif" filminin çekimleri İstanbul, Ankara, Eskişehir, Kastamonu ve Konya'da yapıldı.

AA / Orhan Yoldaş - Son Dakika Haberleri
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Haber: Malatya Valisi Aydın Baruş, öğrencilerle 'Akif' filmini izledi - Haberler
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