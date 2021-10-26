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Son dakika haberi... Malatya merkezli 3 ilde uyuşturucu operasyonunda 18 tutuklama

AA / Orhan Yoldaş - Haberler | Güncel

Son dakika gelişmesine göre Malatya merkezli 3 ilde uyuşturucu satıcılarına yönelik düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 21 şüpheliden 18'i tutuklandı.

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İSTANBUL (AA) - Malatya merkezli 3 ilde uyuşturucu satıcılarına yönelik düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 21 şüpheliden 18'i tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamaya göre, Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü görevlilerince "torbacı" olarak tabir edilen sokak satıcılarına yönelik Malatya'nın yanı sıra İstanbul ve Kocaeli'de eş zamanlı operasyon düzenlendi.

Operasyonda gözaltına alınan 21 şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından mahkemeye sevk edildi.

Zanlılardan 3'ü adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı, 18'i de tutuklandı.

Son dakika haberi... Malatya merkezli 3 ilde uyuşturucu operasyonunda 18 tutuklama

Son dakika haberi... Malatya merkezli 3 ilde uyuşturucu operasyonunda 18 tutuklama

Son dakika haberi... Malatya merkezli 3 ilde uyuşturucu operasyonunda 18 tutuklama

Son dakika haberi... Malatya merkezli 3 ilde uyuşturucu operasyonunda 18 tutuklama
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