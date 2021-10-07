Malatya'da TOKİ inşaatından hırsızlık iddiasıyla 2 zanlı yakalandı - Haberler
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Malatya'da TOKİ inşaatından hırsızlık iddiasıyla 2 zanlı yakalandı

AA / Orhan Yoldaş - Haberler | Güncel
Malatya'da TOKİ inşaatından hırsızlık iddiasıyla 2 zanlı yakalandı

Malatya'da TOKİ inşaatından bakır kablo çalan 2 şüpheli gözaltına alındı.

MALATYA (AA) - Malatya'da TOKİ inşaatından bakır kablo çalan 2 şüpheli gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamaya göre, Beydağı Mahallesi TOKİ inşaatında meydana gelen bakır kablo hırsızlığıyla ilgili yapılan ihbar sonucu 2 şüpheli ellerinde pense, demir kesme makası ve çalınan bakır kablolarla suçüstü yakalandı.

Gözaltına alınan 2 zanlı, emniyetteki işlemlerin ardından adli mercilere sevk edilecek.

AA / Orhan Yoldaş - Son Dakika Haberleri
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