Malatya'da TOKİ inşaatından hırsızlık iddiasıyla 2 zanlı yakalandı
AA / Orhan Yoldaş - Haberler | Güncel
Malatya'da TOKİ inşaatından bakır kablo çalan 2 şüpheli gözaltına alındı.
MALATYA (AA) - Malatya'da TOKİ inşaatından bakır kablo çalan 2 şüpheli gözaltına alındı.
İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamaya göre, Beydağı Mahallesi TOKİ inşaatında meydana gelen bakır kablo hırsızlığıyla ilgili yapılan ihbar sonucu 2 şüpheli ellerinde pense, demir kesme makası ve çalınan bakır kablolarla suçüstü yakalandı.
Gözaltına alınan 2 zanlı, emniyetteki işlemlerin ardından adli mercilere sevk edilecek.
AA / Orhan Yoldaş - Son Dakika Haberleri