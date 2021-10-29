Malatya'da sağlık çalışanları Kovid-19 aşı çalışması yaptı - Haberler
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Malatya'da sağlık çalışanları Kovid-19 aşı çalışması yaptı

AA / Yeter Erdine - Haberler | Güncel
Malatya'da sağlık çalışanları Kovid-19 aşı çalışması yaptı

Malatya'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) ile mücadele çalışmaları kapsamında kent meydanında stant kuran sağlık çalışanları, Kovid-19 aşı çalışması yaptı.

MALATYA (AA) - Malatya'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) ile mücadele çalışmaları kapsamında kent meydanında stant kuran sağlık çalışanları, Kovid-19 aşı çalışması yaptı.

Soykan Parkı'nda stant açan İl Sağlık Müdürlüğünde görevli sağlık ekibi, talep eden vatandaşları aşıladı.

Standa vatandaşlar yoğun ilgi gösterdi.

Standa gelen vatandaşlara Kovid-19 aşısı yapan sağlık çalışanları, vatandaşları maske, mesafe ve temizlik kurallarına uymaları yönünde de uyardı.

AA / Yeter Erdine - Son Dakika Haberleri
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