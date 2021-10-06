Malatya'da kamyonet kasasında düzensiz göçmenler yakalandı - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Malatya'da kamyonet kasasında düzensiz göçmenler yakalandı

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa
Malatya'da kamyonet kasasında düzensiz göçmenler yakalandı

Malatya'da kapalı kasa kamyonette 14 düzensiz göçmen yakalanarak adli işlem başlatıldı.

MALATYA (İHA) - Malatya'da kapalı kasa kamyonette 14 düzensiz göçmen yakalanarak adli işlem başlatıldı.

Malatya İl Emniyet Müdürlüğü Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele ve Hudut Kapıları Şube Müdürlüğü ekiplerince göçmen kaçakçılığının men ve takibine yönelik çalışma gerçekleştirildi. Çalışmada şüphe üzerine durdurulan kapalı kasa kamyonet içerisinde 14 Afgan şahsın kimlik belgesinin olmadığı, ülkeye yasa dışı yollardan giriş yaptıkları anlaşıldı.

Araç sürücüsü hakkında TCK Md: 79 Göçmen Kaçakçılığı suçundan adli işlem yapılarak adli mercilere sevk edildi. 14 düzensiz göçmen, adli ve idari işlemleri tamamlandıktan sonra İl Göç İdaresine bağlı geri gönderme merkezine teslim edilecek. - MALATYA

İhlas Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri
Malatya'da feci kaza: 1 ölü, 1 yaralı

Malatya'da feci kaza: 1 ölü, 1 yaralı

 Silah tacirlerine şafak operasyonu! Koç başıyla kapı kırıp çok sayıda kişiyi gözaltına aldılar

Silah tacirlerine şafak operasyonu! Koç başıyla kapı kırıp çok sayıda kişiyi gözaltına aldılar

 Kazada araçta sıkışan şahıs, samanların alev almasıyla yanarak can verdi

Kazada araçta sıkışan şahıs, samanların alev almasıyla yanarak can verdi
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
500

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Ziya Selçuk Engin Altay Numan Kurtulmuş Kemal Kılıçdaroğlu
Magazin Acun Ilıcalı
Spor Stefan Kuntz Abdullah Avcı Ahmet Nur Çebi Emre Belözoğlu
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler Rüya Tabirleri Yemek Tarifleri Vladimir Putin
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube Haberler.com Tiktok Haberler.com Telegram Haberler.com Dailymotion
Haber: Malatya'da kamyonet kasasında düzensiz göçmenler yakalandı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 06.10.2021 13:10:15. #1.11#