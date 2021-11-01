Malatya'da aranan 30 şüpheli yakalandı - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Malatya'da aranan 30 şüpheli yakalandı

AA / Volkan Kaşik - Haberler | Güncel
Malatya'da aranan 30 şüpheli yakalandı

Malatya'da çeşitli suçlardan aranan 30 şüpheli yakalandı.

MALATYA (AA) - Malatya'da çeşitli suçlardan aranan 30 şüpheli yakalandı.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamaya göre, Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, 25-31 Ekim tarihlerinde yaptıkları uygulamalarda, haklarında yakalama kararı bulunan ve mahkemeler tarafından hüküm verilen 30 şüpheliyi gözaltına aldı.

Zanlılar, yapılan işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

AA / Volkan Kaşik - Son Dakika Haberleri
MSB: 'Ekim ayında, tüm hudutlarımızdan yasa dışı yollarla geçmeye çalışan 38'i terörist 471 şahıs yakalandı, 22 bin 406 kişi hududu geçemeden...

MSB: "Ekim ayında, tüm hudutlarımızdan yasa dışı yollarla geçmeye çalışan 38'i terörist 471 şahıs yakalandı, 22 bin 406 kişi hududu geçemeden...

 MSB'nin faaliyetlerine ilişkin basın bilgilendirme toplantısı yapıldı

MSB'nin faaliyetlerine ilişkin basın bilgilendirme toplantısı yapıldı

 Son dakika haberleri | AYNI AİLEDEN 15 GÜNDE KORONAVİRÜSTEN 4'ÜNCÜ ÖLÜM

Son dakika haberleri | AYNI AİLEDEN 15 GÜNDE KORONAVİRÜSTEN 4'ÜNCÜ ÖLÜM
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
Haberi Kaydet
500

Çok Okunan Haberler

title