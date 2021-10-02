Başhekim Deniz'den sağlıkçılara şiddete tepki - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Başhekim Deniz'den sağlıkçılara şiddete tepki

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa
Başhekim Deniz'den sağlıkçılara şiddete tepki

Malatya'da 3 hemşirenin madde bağımlısı bir şüpheli tarafından rehin alınmasına yönelik açıklama yapan Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesi Başhekimi Doç. Dr.

MALATYA (İHA) - Malatya'da 3 hemşirenin madde bağımlısı bir şüpheli tarafından rehin alınmasına yönelik açıklama yapan Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesi Başhekimi Doç. Dr. Serdar Deniz, "Sağlık çalışanlarının kanayan yarası olan bu çirkin saldırıyı tekrar şiddetle kınıyor ve bir daha bu gibi durumların yaşanmamasını temenni ediyoruz" dedi.

Dün gece Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesi acil servisinde yaşanan olayla ilgili yazılı bir açıklama yapan Başhekim Doç. Dr. Serdar Deniz, ambulans ile hastanelerine getirilen bir şahsın saat 21.59'da herhangi bir kayıt işlemi ve muayenesi yapılmadan ambulanstan kaçarak, acil servisin yan koridorunda birkaç odaya girmeye çalıştığını ifade etti. Şahsın bu koridorda bulunan hemşire dinlenme odasının açık olduğunu farkederek odaya girdiğini belirten Deniz, "Bu esnada dinlenme odasında bulunan 2 hemşire arkadaşımız ve hemen kendisinin ardından odaya giren 1 hemşire arkadaşımız olmak üzere 3 hemşiremizi rehin almıştır. Saat 22.10'da güvenlik ve emniyet ekipleri kapıyı kırarak içeri girmiş ve şahsı etkisiz hale getirmiştir. Şahıs 22.12'de odadan çıkarılmıştır. Bu süreçte, hemşirelerimizde hayati tehlike arz eden herhangi bir yaralanma olmamıştır" ifadelerine yer verdi.

Gece gündüz demeden fedakarca mesleğini icra eden sağlık çalışanlarının maruz kaldığı şiddetin her türünün karşısında olacaklarını ve şiddetin cezasız kalmaması için ellerinden geleni yapacaklarını dile getiren Deniz, "3 Hemşire arkadaşımıza ve tüm sağlık camiamıza geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz. Sağlık çalışanlarının kanayan yarası olan bu çirkin saldırıyı tekrar şiddetle kınıyor ve bir daha bu gibi durumların yaşanmamasını temenni ediyoruz" dedi. - MALATYA

İhlas Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri
Madde bağımlısı genç, kırık bardakla 3 hemşireyi rehin aldı

Madde bağımlısı genç, kırık bardakla 3 hemşireyi rehin aldı
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
500

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Seyit Torun Kemal Kılıçdaroğlu Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Esra Erol Ezgi Mola Özge Özder İbrahim Tatlıses
Spor Serdar Aziz Mesut Özil Stefan Kuntz Halil İbrahim Dervişoğlu
Tüm Haberler Namaz Vakitleri Şans Oyunları Rüya Tabirleri Yemek Tarifleri Neşet Ertaş Angela Merkel Antonio Guterres
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube Haberler.com Tiktok Haberler.com Telegram Haberler.com Dailymotion
Haber: Başhekim Deniz'den sağlıkçılara şiddete tepki - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 02.10.2021 17:17:59. #1.11#