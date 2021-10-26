Malatya'da 28 parça tarihi eser ele geçirildi

MALATYA'da, jandarmanın düzenlediği operasyonda 1 kişinin ev ve otomobilinde yapılan aramada 28 parça tarihi eser ele geçirildi.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Yazıhan ilçesine bağlı Sütlüce Mahallesi'nde tarihi eser kaçakçılığı yapıldığı ihbarı üzerine harekete geçti. Ekipler, belirledikleri şüphelinin adresine operasyon düzenledi. Şüphelinin ev ve aracında yapılan aramada, 7 gümüş ve bronz sikke, eski dönemlere ait olduğu düşünülen 21 obje, 16 cep telefonu, detektör ve kazı malzemeleri ele geçirildi. Operasyonla gözaltına alınan şüpheli, ifadesi alındıktan sonra serbest bırakıldı.