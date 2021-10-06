Malatya'da 14 düzensiz göçmen yakalandı - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Malatya'da 14 düzensiz göçmen yakalandı

AA / Orhan Yoldaş - Haberler | Güncel
Malatya'da 14 düzensiz göçmen yakalandı

Malatya'da yasa dışı yollardan yurda girdikleri belirlenen 14 düzensiz göçmen yakalandı.

MALATYA (AA) - Malatya'da yasa dışı yollardan yurda girdikleri belirlenen 14 düzensiz göçmen yakalandı.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele ve Hudut Kapıları Şube Müdürlüğü ekiplerince yapılan istihbarat çalışması sonucu bir kamyonetle göçmen kaçakçılığı yapıldığı belirlendi.

Ekipler, durdurdukları kamyonetin kasasında 14 Afganistan uyruklunun kimlik belgelerinin bulunmadığını ve yasa dışı yollarla ülkeye giriş yaptığını tespit etti.

Yakalanan düzensiz göçmenler işlemlerinin ardından İl Göç İdaresine bağlı geri gönderme merkezine teslim edilecek.

Araç sürücüsüne ise göçmen kaçakçılığı suçundan adli işlem yapıldı.

AA / Orhan Yoldaş - Son Dakika Haberleri
İstanbul'da eş zamanlığı kağıt toplayıcılığı operasyonu! Hepsi ülkeye kaçak girmiş

İstanbul'da eş zamanlığı kağıt toplayıcılığı operasyonu! Hepsi ülkeye kaçak girmiş
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
500

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Ziya Selçuk Engin Altay Numan Kurtulmuş Kemal Kılıçdaroğlu
Magazin Acun Ilıcalı
Spor Stefan Kuntz Abdullah Avcı Ahmet Nur Çebi Emre Belözoğlu
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler Rüya Tabirleri Yemek Tarifleri Vladimir Putin
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube Haberler.com Tiktok Haberler.com Telegram Haberler.com Dailymotion
Haber: Malatya'da 14 düzensiz göçmen yakalandı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 06.10.2021 13:11:05. #1.11#