Malatya'da 1 milyon 700 bin kaçak makaron ele geçirildi - Haberler
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Malatya'da 1 milyon 700 bin kaçak makaron ele geçirildi

Demirören Haber Ajansı / Taha Ayhan - Haberler | Güncel
Malatya'da 1 milyon 700 bin kaçak makaron ele geçirildi

MALATYA'da polisin düzenlediği operasyonda, 1 milyon 700 bin gümrük kaçağı makaron ile 540 litre sahte içki ele geçirildi.

MALATYA'da polisin düzenlediği operasyonda, 1 milyon 700 bin gümrük kaçağı makaron ile 540 litre sahte içki ele geçirildi.

İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, kaçakçılıkla mücadele kapsamında şüphelilere yönelik operasyon düzenledi. İki farklı adrese eş zamanlı baksın yapan ekipler, 1 milyon 700 bin gümrük kaçağı makaron ve 540 litre sahte içki ele geçirdi. Malzemelere el koyan ekipler, 4 kişiyi gözaltına aldı.


Malatya'da 1 milyon 700 bin kaçak makaron ele geçirildi

Demirören Haber Ajansı / Taha Ayhan - Son Dakika Haberleri
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