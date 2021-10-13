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Magnum Porsche çekilişi kim kazandı?

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Magnum Porsche çekilişi kim kazandı?

Magnum çekilişi için büyük gün geldi çattı. Geçtiğimiz ay sona eren katılım, Magnum Porsche kampanyası için büyük merak yaşatıyor. Bugün yapılacak olan Magnum çekiliş hakkında Magnum Porsche çekilişi kim kazandı, sorusunun yanıtı araştırıldı.

Magnum çubuklarındaki şifreleri göndererek katılım sağlayan vatandaşlar, çekiliş sonuçlarını sorgulayarak ödülü kazanıp kazanamadığını araştırıyor. Peki, Magnum Porsche çekilişi kim kazandı? Haberler.com okumaya devam edin. Sizlere en doğru bilgileri tarafsız şekilde iletiyoruz.

MAGNUM PORSCHE ÇEKİLİŞİ KİM KAZANDI?

Kazanan talihliler 16 Ekim 2021 tarihli Hürriyet Gazetesi Cumartesi Eki Türkiye baskısında duyurulacak. Asil ve yedek talihlilere taahhütlü posta yolu ile tebligat yapılacak. Katılımcının ikramiye kazanması durumunda, adres bilgileri eksik veya bilinmiyor ise gazetede yapılan ilan tebliğ için yeterlidir.

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