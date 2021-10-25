Macaristan'da, "Sibirya Sesleri" adlı albüm tanıtıldı

Macaristan'ın başkenti Budapeşte'de, Türk Konseyi Budapeşte Temsilcilik Ofisi ve Uluslararası Türk Kültürü Teşkilatı (TÜRKSOY) tarafından düzenlenen etkinlikte, "Sibirya Sesleri" adlı albüm tanıtıldı.

Türk Konseyi Budapeşte Temsilcilik Ofisi'nde düzenlenen programa, TÜRKSOY Genel Sekreteri Düsen Kaseinov, Türkiye'nin Budapeşte Büyükelçisi Ahmet Akif Oktay, Türk Konseyi Budapeşte Temsilcilik Ofisi Direktörü Büyükelçi Dr. Janos Hovari, Budapeşte Yunus Emre Türk Kültür Merkezi (YEE) Müdürü Mustafa Aydoğdu ve çok sayıda davetli katıldı.

TÜRKSOY Genel Sekreteri Düsen Kaseinov, etkinlikte yaptığı konuşmada, Sibirya'nın yerlisi Altay halklarından Türk ve Moğol uluslarının geleneksel müzik kültürüne ait eserlerin yer aldığı albümün Türkçe yayımlanmasından memnuniyet duyduğunu belirtti.

Albümü hazırlayan Macar araştırmacılara teşekkür eden Kaseinov, "Bu eserin Türkçe olarak yayımlanması aslında TÜRKSOY'un Türk dünyasının destancılık geleneğinin korunması ve tanıtılmasıyla yakından ilgilenmesinin bir yansımasıdır. Nitekim TÜRKSOY olarak bizler bugüne kadar Azerbaycan, Kazakistan, Kırgızistan, Türkmenistan, Başkurdistan, Hakas, Saha-yakut ve Nogay destanlarını kitaplar halinde neşrettik, geniş okur ve araştırmacı kitlelerine kazandırdık." diye konuştu.

Kaseinov ayrıca, TÜRKSOY'un önemsediği ve tanıtılması için büyük gayret sarf ettiği Sibirya ve Orta Asya Türk Kültürü alanında Macar bilim insanı ve araştırmacıların katkılarının da çok önemli olduğuna dikkati çekti.

Büyükelçi Dr. Janos Hovari ise etkinlikle ilgili AA muhabirine, Türk Konseyi Budapeşte Temsilcilik Ofisinin, dünya genelinde yaşayan tüm Türk kökenli halkların Macaristan'da tanınması için TÜRKSOY ile sıkı bir iş birliği içinde olduğunu söyledi.

Hovari, "Macar araştırmacı David Somfai Kara ve arkadaşlarının Sibirya Türk halklarının müzik dünyalarını araştırmalarından ve bunu bir albümde toplamalarından dolayı çok memnunum. Bu tanıtımı, Türk Konseyi Budapeşte Temsilcilik Ofisi'nde, TÜRKSOY Genel Sekreteri Düsen Kaseinov ile yapmaktan büyük mutluluk duyuyoruz." diye konuştu.