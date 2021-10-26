Lüleburgaz'a "artı" katıyorlar

Tamamı gönüllülerden oluşan Lüleburgaz Artı grubu Lüleburgaz'a değer katıyor. Kent genelinde gördükleri sorunlu yerleri onaran ve güzelleştiren Lüleburgaz Artı Grubu şimdi de yeşil alanlardaki trafoları renklendirmeye başladı. Grup, kent içerisinde kalmış ve kötü görüntü ortaya çıkaran trafoları teker teker elden çıkarmaya başladı. Her hafta sonu bir trafoyu seçen grup, trafoları yeşilin çeşitli tonlarında boyayan grup ortaya rengarenk, birbirinden güzel eser ortaya çıkardı.

Mahalleliyle el ele

Aralarında çeşitli iş kollarından çok sayıda kişinin bulunduğu gruba geçtiğimiz hafta Lüleburgaz Belediye Başkanı Dr. Murat Gerenli de eşlik ederken, grubun en büyük destekçisi ise mahalle sakinleri oluyor. Grubun trafoyu boyadığını gören mahalle sakinleri, çocuklarıyla birlikte ellerine fırçaları alarak trafolara renk veriyor.

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