Lösemi hastası kızını tedavi eden doktorlara tırına astırdığı afişle teşekkür etti - Haberler
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Lösemi hastası kızını tedavi eden doktorlara tırına astırdığı afişle teşekkür etti

AA / Ayten Bahar Özkurt - Haberler | Sağlık
Lösemi hastası kızını tedavi eden doktorlara tırına astırdığı afişle teşekkür etti

Adana'da 16 yaşındaki kızı 6 yıl önce lösemiyi yenen baba, tırını 2 dilde teşekkür ettiği afişle süsleyerek tedaviyi yapan doktorlara ziyarette bulundu.

ŞIRNAK (AA) - Adana'da 16 yaşındaki kızı 6 yıl önce lösemiyi yenen baba, tırını 2 dilde teşekkür ettiği afişle süsleyerek tedaviyi yapan doktorlara ziyarette bulundu.

Şırnak'ta 8 yaşındayken lösemi tanısı konulan Rengin Alkış'ın (16) ailesi, kızlarının tedavisi için Adana'ya taşındı.

Özel bir hastanedeki 4 yıllık tedavinin ardından sağlığına kavuşan Alkış, 2015 yılında taburcu oldu ve ailesiyle yeniden Şırnak'a döndü.

Tır sürücüsü baba Abdurrahman Alkış, tırının dorsesine Türkçe ve İngilizce, "Lösemi tedavi edilebilir. Kızımı kurtaran tüm sağlık kahramanlarına teşekkürler" ve "Siz de kök hücre bağışında bulunun, lösemili çocuklar hayat bulsun" afişleri yazdırdıktan sonra tedaviyi gerçekleştiren doktorlara 6 yıl sonra teşekkür ziyareti yaptı.

Alkış, gazetecilere, lösemiye dikkati çekmek için kızıyla bir sosyal sorumluluk projesi başlattıklarını belirterek, "Tedavi sürecindeyken, kızımın iyileşmesi halinde böyle bir yazı yazmayı hedefledim. Bunu gerçekleştirerek projeyi de başlattık." dedi.

Rengin Alkış da hastalığı sürecinde zorlu günler yaşadığını ifade ederek, "Babam bu çalışmayı, bütün çocukların sesini duyurmak için yaptı. Bu yazıyı yazdırdığında çok şaşırdım. Sonra bu fikri çok beğendim, sevdim." diye konuştu.

Tedaviyi gerçekleştiren doktorlardan Prof. Dr. Hatice İlgen Şaşmaz, Rengin'in uzun süre entübe kaldığını vurgulayarak, "Rengin'in yaşamı isteği ve arzusu, hastalığının önüne geçti. Şu anda normal çocuktan farklı değil. Normal bir çocuk ne yaparsa onu yapıyor, okuluna gidiyor." değerlendirmesinde bulundu.

Prof. Dr. Bülent Antmen de ailenin sürpriz ziyareti karşısında duygulandıklarını anlattı.

Rengin ve ailesi doktorlarla vedalaştıktan sonra kentten ayrıldı.

Lösemi hastası kızını tedavi eden doktorlara tırına astırdığı afişle teşekkür etti

Lösemi hastası kızını tedavi eden doktorlara tırına astırdığı afişle teşekkür etti

Lösemi hastası kızını tedavi eden doktorlara tırına astırdığı afişle teşekkür etti

Lösemi hastası kızını tedavi eden doktorlara tırına astırdığı afişle teşekkür etti

AA / Ayten Bahar Özkurt - Son Dakika Haberleri
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