Liseli okul arkadaşı tarafından bıçaklanan Boran, yaşamını yitirdi - Haberler
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Liseli okul arkadaşı tarafından bıçaklanan Boran, yaşamını yitirdi

Demirören Haber Ajansı / Eşber Okayer - Haberler | Güncel
Liseli okul arkadaşı tarafından bıçaklanan Boran, yaşamını yitirdi

AYDIN'ın Kuşadası ilçesinde, okul arkadaşı Z.K. (17) tarafından göğsünden bıçaklanan lise öğrencisi Boran Sönmez (16) yaşamını yitirdi.

KUŞADASI, AYDIN (DHA) - AYDIN'ın Kuşadası ilçesinde, okul arkadaşı Z.K. (17) tarafından göğsünden bıçaklanan lise öğrencisi Boran Sönmez (16) yaşamını yitirdi. Polis, olay yerinden yaya olarak kaçan Z.K.'yı yakalamak için çalışma başlattı.

Olay, saat 14.00 sıralarında İkiçeşmelik Mahallesi'ndeki şehirlerarası otobüs terminalinde meydana geldi. Değirmendere Mahallesi'nde bulunan Kuşadası Anadolu Lisesi 11'inci sınıf öğrencisi Z.K. ile 10'uncu sınıf öğrencisi Boran Sönmez arasında okulda henüz bilinmeyen nedenle tartışma çıktı. Okul çıkışında da süren tartışma sonrası Z.K. ile Sönmez şehirlerarası otobüs terminalinde karşılaştı. İkili arasında tekrar başlayan tartışma bir süre sonra kavgaya dönüştü. Bu sırada Z.K., cebinden çıkardığı bıçakla Boran Sönmez'i göğsünden yaraladıktan sonra olay yerinden kaçtı. Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde Boran Sönmez'in yaşamını yitirdiği belirlendi.

Olay yerinde inceleme yapan polis ekipleri, kaçan Z.K.'nın yakalanması için çalışma başlattı.


Demirören Haber Ajansı / Eşber Okayer - Son Dakika Haberleri
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