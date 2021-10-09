LIONS-CARTEL SUÇ ÖRGÜTÜNÜN LİDERİ BAHÇELİEVLER'DE OTELDE YAKALANDI - Haberler
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LIONS-CARTEL SUÇ ÖRGÜTÜNÜN LİDERİ BAHÇELİEVLER'DE OTELDE YAKALANDI

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

ALMANYA'da 30'dan fazla suça karıştığı belirtilen "Lions-Cartel" isimli uyuşturucu ve organize suç örgütü lideri Afganistan uyruklu Sergen Ahmedi ve 4 örgüt üyesi Bahçelievler'de bir otele düzenlenen operasyonla yakalandı.

BAHÇELİEVLER, İSTANBUL (DHA) - ALMANYA'da 30'dan fazla suça karıştığı belirtilen "Lions-Cartel" isimli uyuşturucu ve organize suç örgütü lideri Afganistan uyruklu Sergen Ahmedi ve 4 örgüt üyesi Bahçelievler'de bir otele düzenlenen operasyonla yakalandı.

Almanya'da 30'dan fazla suça karıştığı belirtilen, uyuşturucu ve organize suç çetesi 'Lions-Cartel'in Afganistan uyruklu lideri Sergen Ahmedi sınır dışı edildi. Ahmedi'nin sosyal medya hesapların yaptığı paylaşımlarda Türkiye'de olduğunun belirlenmesi üzerine, Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığınca soruşturma başlatıldı. İstanbul Emniyet Müdürlüğü Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Sergen Ahmedi'nin Bahçelievler'de bulunan bir otelde kaldığını belirledi.

Ekipler, önceki gün Ahmedi'nin kaldığı otele baskın düzenledi. Ahmedi ve çete üyesi oldukları belirtilen l J.Y., S.V., M.A.D. ve O.M. lobide gözaltına alındı. Gözaltına alınan şüphelilerin emniyetteki sorgusunun sürdüğü öğrenildi.

LIONS-CARTEL SUÇ ÖRGÜTÜNÜN LİDERİ BAHÇELİEVLER'DE OTELDE YAKALANDI

LIONS-CARTEL SUÇ ÖRGÜTÜNÜN LİDERİ BAHÇELİEVLER'DE OTELDE YAKALANDI

LIONS-CARTEL SUÇ ÖRGÜTÜNÜN LİDERİ BAHÇELİEVLER'DE OTELDE YAKALANDI

LIONS-CARTEL SUÇ ÖRGÜTÜNÜN LİDERİ BAHÇELİEVLER'DE OTELDE YAKALANDI

LIONS-CARTEL SUÇ ÖRGÜTÜNÜN LİDERİ BAHÇELİEVLER'DE OTELDE YAKALANDI

LIONS-CARTEL SUÇ ÖRGÜTÜNÜN LİDERİ BAHÇELİEVLER'DE OTELDE YAKALANDI

LIONS-CARTEL SUÇ ÖRGÜTÜNÜN LİDERİ BAHÇELİEVLER'DE OTELDE YAKALANDI

LIONS-CARTEL SUÇ ÖRGÜTÜNÜN LİDERİ BAHÇELİEVLER'DE OTELDE YAKALANDI

LIONS-CARTEL SUÇ ÖRGÜTÜNÜN LİDERİ BAHÇELİEVLER'DE OTELDE YAKALANDI

LIONS-CARTEL SUÇ ÖRGÜTÜNÜN LİDERİ BAHÇELİEVLER'DE OTELDE YAKALANDI

LIONS-CARTEL SUÇ ÖRGÜTÜNÜN LİDERİ BAHÇELİEVLER'DE OTELDE YAKALANDI

LIONS-CARTEL SUÇ ÖRGÜTÜNÜN LİDERİ BAHÇELİEVLER'DE OTELDE YAKALANDI
Demirören Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri
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Haber: LIONS-CARTEL SUÇ ÖRGÜTÜNÜN LİDERİ BAHÇELİEVLER'DE OTELDE YAKALANDI - Haberler
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