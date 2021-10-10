- Libya'da ceviz büyüklüğünde dolu yağdı

TRABLUS - Libya'nın Mısrata kentinde ceviz büyüklüğünde yağan dolu maddi hasara yol açtı.

Libya'nın Mısrata kentinde bu gece şiddetli yağış ile birlikte ceviz büyüklüğünde dolu yağdı. Şiddetli dolu yağışı, maddi hasara yol açtı. Dolu nedeniyle yüzlerce aracın camı kırılırken, bazı evler de hasar gördü.