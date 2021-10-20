League of Legends Worlds 2021 finalleri Avrupa'daki sinemalarda yayınlanacak

Riot Games, bugün açıkladı League of Legends 2021 Dünya Şampiyonası finalleri Avrupa çapında 70 sinemada yayınlanacak. Haber, elemelerin başlamasından sadece üç gün önce geldi ve oyuncuları yaklaşan maçlar için heyecanlandırdı.

2021 Dünya Şampiyonası finalleri, İzlanda'nın Reykjavik kentindeki Laugardalshöll Kapalı Spor Salonu'nda 6 Kasım'da ve tarihte ilk kez seyircisiz gerçekleştirilecek. Ancak taraftarlar Avrupa çapında 70'in üzerinde sinema sayesinde Dünya finalini salonlardan izleyebilecek.

Riot, Worlds finallerini ilk kez canlı yayınlamıyor. 2019 Avrupa'da fanlar 150'den fazla sinemada FunPlus Phoenix ve G2 Esports arasındaki maçı izleyebilecek fırsat yakaladı yıl, son maç benzeri olmayan bir espor deneyimi canlı olarak yayınlanacak.

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