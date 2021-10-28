Riot Games'in çevrimiçi mobil oyununda lonca rehberi yazılarımıza devam ediyoruz, League of Legends: Wild Rift lonca seviyesi nasıl yükseltilir? Lonca enerjisi ne işe yarar? bu gibi sorularınızın cevabı yazımızda olacak!

ENERJİ DÖNÜŞÜMÜ

Her gün loncan 1000 Lonca Enerjisi kazanır ancak biraz çaba göstermek gerekiyor. Günlük enerjiyi kullanılmadan önce işlenmesi gereken bir hammadde olarak düşünebilirsiniz. Yani lonca puanına dönüştürülmezlerse hiçbir işe yaramazlar.

Enerji, iki veya daha fazla lonca üyesi birlikte oynadığında lonca puanına dönüştürülür. Galibiyetler 50 Lonca Puanı, mağlubiyetler 25 Lonca Puanı kazandırır. Dönüştürülmeyen enerjiyse bir sonraki güne aktarılır ama en fazla 3000 enerji birikebilir.

LONCALAR ARASI KARŞILAŞMA

Lonca üyeleriyle birlikte katıldığın tüm savaşlarda lonca puanı da kazanırsın.

HAFTALIK GÖREVLER

Lonca puanı kazanmanın en iyi yolu haftalık görevlerdir. Çünkü mücadelenin sonucu ne olursa olsun, puan kazanabileceksiniz. Haftalık görevlerden her hafta 4800 Lonca Puanı elde edebilirsin.

ŞAMPİYON LÜTFU

Loncalar yalnızca şampiyon lütfu için yarışarak en fazla 1000 Lonca Puanı kazanabilir ama galip gelen taraf 1000 Lonca Puanı daha kazanır. Yani mantıklı oynarsan haftada 2000 Lonca Puanı da buradan kazanabilirsin!

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