Lastikçi ustasından çırağa hortumlu dayak kamerada - Haberler
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Lastikçi ustasından çırağa hortumlu dayak kamerada

Demirören Haber Ajansı / Ali Leylak - Haberler | Güncel
Lastikçi ustasından çırağa hortumlu dayak kamerada

ŞANLIURFA'da, oto lastikçi ustası tarafından çırağın hortumla dövüldüğü anlar, cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

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ŞANLIURFA (DHA) - ŞANLIURFA'da, oto lastikçi ustası tarafından çırağın hortumla dövüldüğü anlar, cep telefonu kamerasıyla kaydedildi. Sosyal medyada paylaşılan ve tepkilere neden olan görüntülerde çırağın "Usta vurma, ben çalışmıyorum" dediği duyuluyor.

Olay, Şanlıurfa- Mardin yolunda bulunan akaryakıt istasyonu yanındaki oto lastikçi dükkanında meydana geldi. İddiaya göre, oto lastikçide çırak olarak çalışan genç, ustasına işten çıkmak istediğini söyledi. Buna sinirlenen lastikçi ustası ile çırak arasında tartışma çıktı. Bu sırada usta, kompresör hava hortumunu alarak, çalışanına defalarca vurdu. Ustası tarafından hortumla dövülen genç daha sonra iş yerinden ayrıldı. Bu anlar, cep telefonu kamerasıyla kaydedilip, sosyal medyadan paylaşıldı. Tepki çeken görüntülerde çırağın "Usta vurma, ben çalışmıyorum" dediği anlar yer aldı.


Lastikçi ustasından çırağa hortumlu dayak kamerada

Lastikçi ustasından çırağa hortumlu dayak kamerada

Lastikçi ustasından çırağa hortumlu dayak kamerada

Lastikçi ustasından çırağa hortumlu dayak kamerada

Demirören Haber Ajansı / Ali Leylak - Son Dakika Haberleri
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