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'Kuzu tandır' iştah kabartıyor

İhlas Haber Ajansı / Mehmet Emin İncekulak - Haberler | Kültür Sanat

'Kuzu tandır' iştah kabartıyor Simav'ın meşhur lezzeti 9 saat fırında pişirildikten sonra müşterilerin beğenisine sunuluyor Kütahya'nın Simav ilçesinde faaliyet gösteren bir esnafın hazırladığı kuzu tandır kebabı, yaklaşık 9 saat fırında pişirildikten sonra müşterilerin beğenisine sunuluyor.

SİMAV, KÜTAHYA (İHA) - 'Kuzu tandır' iştah kabartıyor

Simav'ın meşhur lezzeti 9 saat fırında pişirildikten sonra müşterilerin beğenisine sunuluyor

KÜTAHYA - Kütahya'nın Simav ilçesinde faaliyet gösteren bir esnafın hazırladığı kuzu tandır kebabı, yaklaşık 9 saat fırında pişirildikten sonra müşterilerin beğenisine sunuluyor.

Simav'a bağlı Kuşu beldesindeki göl kenarında bulunan bir lokantada kuzu tandır kebabı büyük bir ustalık yapılıyor. Müşterilerin yoğun talebini karşılamakta zorlandığını belirten tandır ustası Tanju Akboğa (33), sabah fırına sürdüğü kuzu tandırı 9 saat sonra akşam saatlerinde fırından çıkardıklarını ifade etti. Akboğa, "Kendimize ait küçük baş hayvanlarımızı geleneksel yöntemlerle kuzu tandır yapıyoruz. Hazırlık aşamasından fırın ve servis aşamasına kadar en az 10 saatlik bir serüveni bulunuyor. Osmanlı mutfağına özgü bir gelenek olan kuzu tandır kebabının lezzetini, günümüze taşımaya çalışıyoruz" dedi.

Tekirdağ'dan Simav'a misafir olarak gelen Ünal Yazıcı, yediği kuzu tandırının lezzetini başka hiçbir yerde bulamadığını belirterek, bu tandırın farklı bir tadı olduğunu ifade etti.

Kuzu tandırı müşterisi Hasan Ölmez, "Tandır kebabı çok lezzetli, herkese tavsiye ederim" diye konuştu.

'Kuzu tandır' iştah kabartıyor

'Kuzu tandır' iştah kabartıyor

'Kuzu tandır' iştah kabartıyor

'Kuzu tandır' iştah kabartıyor
İhlas Haber Ajansı / Mehmet Emin İncekulak - Son Dakika Haberleri
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