KUZKA, Araç yaylalarında turizm potansiyeli için saha çalışması gerçekleştirdi - Haberler
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KUZKA, Araç yaylalarında turizm potansiyeli için saha çalışması gerçekleştirdi

AA / Erkut Kargın - Haberler | Güncel
KUZKA, Araç yaylalarında turizm potansiyeli için saha çalışması gerçekleştirdi

Kuzey Anadolu Kalkınma Ajansı (KUZKA) tarafından Kastamonu'nun Araç ilçesi yaylalarında saha incelemesi ve tespit çalışması yapıldı.

KASTAMONU (AA) - Kuzey Anadolu Kalkınma Ajansı (KUZKA) tarafından Kastamonu'nun Araç ilçesi yaylalarında saha incelemesi ve tespit çalışması yapıldı.

KUZKA Şehir Tanıtımı ve Markalaşma Birimi Başkanı Serkan Doğru ve Şehir Tanıtımı ve Markalaşma Birimi Uzmanı Nedim Emre Gürgen, KUZKA Şehir Tanıtımı ve Markalaşma Sonuç Odaklı Programı kapsamında yaylalarda turizm potansiyelini değerlendirmek amacıyla saha incelemelerinde bulunarak tespit çalışması gerçekleştirdi.

Tespit çalışmalarına Belediye Başkanı Satılmış Sarıkaya, Belediye Meclis Üyesi Aziz Özelci ve Kastamonu Üniversitesi Turizm Fakültesi Öğretim Görevlisi Hikmet Haber al da eşlik etti.

Sarıkaya, gazetecilere, KUZKA ile Araç'ın güzide yaylalarında incelemelerde bulunmanın kendilerini mutlu ettiğini belirterek, "İlçemizi ön plana çıkaracak turizm hareketlerini destekleyerek gezilip görülecek yerlerin başında gelmek istiyoruz." dedi.

AA / Erkut Kargın - Son Dakika Haberleri
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