Kuzey Makedonya ve Kosova'da halk yerel seçimler için sandık başında

Kuzey Makedonya ve Kosova'da seçmenler yeni belediye başkanı ve meclis üyelerini belirlemek üzere yerel saat ile 07.00'de oylarını kullanmaya başladı.

Kuzey Makedonya'da kayıtlı 1 milyon 824 bin 864 seçmen, kurulan 3 bin 480 sandıkta yerel saat ile 19.00'a kadar oy kullanabilecek.

Seçimlerde, yerel yönetimler için 299'u belediye başkanı adayı olmak üzere yaklaşık 10 bin 800 aday yarışacak.

Ülkedeki yerel seçimlerde ikinci tur 31 Ekim'de gerçekleştirilecek. İlk turda yüzde 50'den fazla oy alınmadığı takdirde, en çok oy alan iki aday ikinci turda yarışacak.

Bu seçimde ilk kez seçmenlerin parmak izlerinin tespit edilmesi için cihazlar kullanılacak.

Dün ülkede hasta, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle karantinada bulunanlar, yaşlı, hapishane, huzurevindeki vatandaşlar oy hakkını kullandı.

Yerel seçimlerin 4 yılda bir yapıldığı Kuzey Makedonya'da seçmenler, 81 belediye başkanını ve belediye meclis üyelerini belirleyecek.

Kuzey Makedonya'da Türk partilerinden Türk Demokratik Partisi (TDP), Türk Hareket Partisi (THP) ve Türk Milli Birlik Hareketi (TMBH) de bu seçimlerde yarışıyor.

Kosova

Öte yandan, Kosova'da da halk, belediye başkanları ve meclis üyelerini belirlemek için sandık başına giderek oy kullanmaya başladı.

Oy kullanma işlemi yerel saat ile 07.00'de başladı. Kayıtlı 1 milyon 885 bin 448 seçmen, 2 bin 477 sandıkta yerel saat ile 19.00'a kadar oy verebilecek.

Seçimlerde 23 bağımsız adayın yanı sıra 32 siyasi parti, 1 koalisyon, 33 sivil girişimden yaklaşık 5 bin 500 kişi yarışıyor. Yerel seçimlerin 4 yılda bir yapıldığı ülkede seçmenler, 38 belediye başkanını ve belediye meclis üyesini belirleyecek.

Kosova'da Türk partilerinden Kosova Demokratik Türk Partisi (KDTP), Kosova Adalet Türk Partisi (KATP) ve Yenilikçi Türk Hareket Partisi (YTHP) de bu seçimlerde yarışıyor.