KAHRAMANMARAŞ - Irak'ın kuzeyinde şehit olan sözleşmeli er Çiftçi, son yolculuğuna uğurlandı (1) - Haberler
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KAHRAMANMARAŞ - Irak'ın kuzeyinde şehit olan sözleşmeli er Çiftçi, son yolculuğuna uğurlandı (1)

AA / Atilla Hancı - Haberler | Güncel

Irak'ın kuzeyinde terör örgütü mensuplarıyla çıkan çatışma sonucu şehit düşen piyade sözleşmeli er İslam Çiftçi için düzenlenen cenaze töreni Şehit İslam Çiftçi'nin tabuttaki fotoğrafı Helallik istenmesi Cenaze namazının kılınması KAHRAMANMARAŞ - Irak'ın kuzeyinde terör örgütü mensuplarıyla...

Irak'ın kuzeyinde terör örgütü mensuplarıyla çıkan çatışma sonucu şehit düşen piyade sözleşmeli er İslam Çiftçi için düzenlenen cenaze töreni

Şehit İslam Çiftçi'nin tabuttaki fotoğrafı

Helallik istenmesi

Cenaze namazının kılınması KAHRAMANMARAŞ - Irak'ın kuzeyinde terör örgütü mensuplarıyla çıkan çatışma sonucu şehit düşen Piyade Sözleşmeli Er İslam Çiftçi, memleketi Kahramanmaraş'ın Andırın ilçesinde toprağa verildi.

KAHRAMANMARAŞ - Irak'ın kuzeyinde şehit olan sözleşmeli er Çiftçi, son yolculuğuna uğurlandı (1)

KAHRAMANMARAŞ - Irak'ın kuzeyinde şehit olan sözleşmeli er Çiftçi, son yolculuğuna uğurlandı (1)

KAHRAMANMARAŞ - Irak'ın kuzeyinde şehit olan sözleşmeli er Çiftçi, son yolculuğuna uğurlandı (1)

KAHRAMANMARAŞ - Irak'ın kuzeyinde şehit olan sözleşmeli er Çiftçi, son yolculuğuna uğurlandı (1)

KAHRAMANMARAŞ - Irak'ın kuzeyinde şehit olan sözleşmeli er Çiftçi, son yolculuğuna uğurlandı (1)

KAHRAMANMARAŞ - Irak'ın kuzeyinde şehit olan sözleşmeli er Çiftçi, son yolculuğuna uğurlandı (1)

KAHRAMANMARAŞ - Irak'ın kuzeyinde şehit olan sözleşmeli er Çiftçi, son yolculuğuna uğurlandı (1)

KAHRAMANMARAŞ - Irak'ın kuzeyinde şehit olan sözleşmeli er Çiftçi, son yolculuğuna uğurlandı (1)

AA / Atilla Hancı - Son Dakika Haberleri
Cumhurbaşkanı Erdoğan: '(Terör örgütlerine yönelik sınır ötesi operasyon) Yapılması gerektiği zamanda tabii ki yapılır. Ondan geri adım atılmaz.'

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "(Terör örgütlerine yönelik sınır ötesi operasyon) Yapılması gerektiği zamanda tabii ki yapılır. Ondan geri adım atılmaz."

 Son Dakika | Cumhurbaşkanı Erdoğan: 'Eğer karşımızda bir terör örgütü olan PKKPYDYPG varsa, ne gerekiyorsa biz bunu yaparız. Bundan da taviz vermeyiz.'

Son Dakika | Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Eğer karşımızda bir terör örgütü olan PKK/PYD/YPG varsa, ne gerekiyorsa biz bunu yaparız. Bundan da taviz vermeyiz."

 Son Dakika: Irak'ın kuzeyindeki Hakurk bölgesindeki operasyonda yaralanan bir askerimiz şehit oldu

Son Dakika: Irak'ın kuzeyindeki Hakurk bölgesindeki operasyonda yaralanan bir askerimiz şehit oldu
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