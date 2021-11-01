KAHRAMANMARAŞ - Irak'ın kuzeyinde şehit olan sözleşmeli er Çiftçi, son yolculuğuna uğurlandı (1)
AA / Atilla Hancı - Haberler | Güncel
Irak'ın kuzeyinde terör örgütü mensuplarıyla çıkan çatışma sonucu şehit düşen piyade sözleşmeli er İslam Çiftçi için düzenlenen cenaze töreni Şehit İslam Çiftçi'nin tabuttaki fotoğrafı Helallik istenmesi Cenaze namazının kılınması KAHRAMANMARAŞ - Irak'ın kuzeyinde terör örgütü mensuplarıyla...
Irak'ın kuzeyinde terör örgütü mensuplarıyla çıkan çatışma sonucu şehit düşen piyade sözleşmeli er İslam Çiftçi için düzenlenen cenaze töreni
Şehit İslam Çiftçi'nin tabuttaki fotoğrafı
Helallik istenmesi
Cenaze namazının kılınması KAHRAMANMARAŞ - Irak'ın kuzeyinde terör örgütü mensuplarıyla çıkan çatışma sonucu şehit düşen Piyade Sözleşmeli Er İslam Çiftçi, memleketi Kahramanmaraş'ın Andırın ilçesinde toprağa verildi.