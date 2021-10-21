Kütahya DPÜ Rektörü Prof. Dr. Uysal, uluslararası öğrencilerle ilgili çalışmaları anlattı

KÜTAHYA (AA) - Kütahya Dumlupınar Üniversitesi (DPÜ) Rektörü Prof. Dr. Kazım Uysal, son yıllarda üniversitedeki uluslararası öğrencilerin sayısının arttığını bildirdi.

Uysal, Rektörlük binasında düzenlediği basın toplantısında, son 5 yıllık dönemde uluslararası öğrencilerin sayısındaki artışın yüzde 800 civarında olduğunu söyledi.

Kütahya DPÜ'de 74 yabancı ülkeden öğrencinin eğitim gördüğünü belirten Uysal, "Öğrencilerimizin büyük bölümü de gönül coğrafyamızdan. Azerbaycan'dan, Somali'den öğrencilerimiz bizlerle beraberler. Bunun yanında UNICEF'in açtığı ve Türkiye'deki pek çok üniversitenin katıldığı ihaleyi kazanarak sayıları 12 bini bulan Suriyeli sığınmacıların Türkçe eğitimlerini vermeye hak kazandık." dedi.

Üniversite olarak Türkçe'nin bir dünya dili olmasına katkı sunduklarını vurgulayan Uysal, "Bugün dünyada medeniyetimizin kök tutması için yabancı uyruklu öğrencilerimize Türkçe öğretmek zorundayız. Dil bu anlamda önemli bir konudur. Biz öğrencilerimize Türkçenin yanı sıra kültürümüzü ve değerlerimizi de öğretiyoruz. Hem öğrencilerimize hem de sığınmacılara öğrettiğimiz Türkçenin bir dünya dili olmasına katkı sunuyoruz." ifadelerini kullandı.

Kütahya DPÜ'de öğrenim gören uluslararası öğrencilerin bazılarının, geldikleri ülkenin üst düzey yöneticilerinin çocukları olduğunu aktaran Uysal, gelecekte ülkelerini yönetecek en güçlü bürokrat adaylarını yetiştirdiklerini anlattı.

Uluslararası öğrencilere mülteci ya da sığınmacı gözüyle bakılmaması gerektiğini kaydeden Uysal, "Bu öğrencilerin büyük kısmı ülkelerinin kalburüstü ailelerinden geliyorlar ve biz onları sınavla alıyoruz. Dolayısıyla belli bir kalitenin üstünde öğrencilere eğitim veriyoruz. Bu öğrencilerimizi kaybedersek uluslararasılaşma sürecinin nimetlerinden yararlanamayız." diye konuştu.

Prof. Dr. Uysal, dış ülkelerden gelen öğrencilerin, Türk öğrencilerinin kontenjanını etkilemediğini sözlerine ekledi.