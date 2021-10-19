Kuşadası, "yüzen oteller"i ağırlamaya devam ediyor - Haberler
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Kuşadası, "yüzen oteller"i ağırlamaya devam ediyor

AA / İbrahim Uzun - Haberler | Güncel
Kuşadası,

Malta bayraklı Azamara Journey isimli kruvaziyer gemisi, 550 yolcusuyla Kuşadası'na demir attı.

KUŞADASI, AYDIN (AA) - Malta bayraklı Azamara Journey isimli kruvaziyer gemisi, 550 yolcusuyla Kuşadası'na demir attı.

Kuşadası Ege Liman İşletmelerine yanaşan gemiden inen turistler, Efes Antik Kenti, Meryemana Evi ve Şirince köyünün yanı sıra bölgedeki ören yerlerini gezdi.

Turistlerin bazısı da Kuşadası çarşısında alışveriş yaptı.

Ege Port Liman İşletmesi Genel Müdürü Aziz Güngör, gazetecilere, kruvaziyerlerin salgın sürecinde rotasının yeniden Kuşadası olmasının sevindirici olduğunu belirtti.

Kruvaziyer gemi hareketliliğinin yıl sonuna kadar devam edeceğini vurgulayan Güngör, limanda da buna yönelik hazırlıklarının sürdüğünü dile getirdi.

Kuşadası Turizm Tanıtma Vakfı Başkanı Bülent İlbahar da geç de olsa hareketlenen kruvaziyer turizminin ilçe turizmcisi ve esnafına nefes aldırdığını kaydetti.

Kuşadası, yüzen oteller i ağırlamaya devam ediyor

Kuşadası, yüzen oteller i ağırlamaya devam ediyor

Kuşadası, yüzen oteller i ağırlamaya devam ediyor

Kuşadası, yüzen oteller i ağırlamaya devam ediyor

AA / İbrahim Uzun - Son Dakika Haberleri
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