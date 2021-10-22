Kuşadası'nda "Hayalet Ağ" Temizliği

KUŞADASI, AYDIN (AA) - Kuşadası sahili, yaklaşık 6 ton hayalet ağdan kurtarıldı.

Deniz ekosistemine ve deniz canlılarına büyük zarar veren, "hayalet ağ" olarak nitelenen atıl ağların denizden temizlenmesi için Sahil Güvenlik Kuşadası Karakol Komutanlığı, Kuşadası Tarım ve Orman İlçe Müdürlüğü, Kuşadası Belediyesi ve Kuşadası Ege Liman İşletmeleri işbirliğinde dalış programı gerçekleştirildi.

DEGAK Özel Timi-14 Komutanlığı dalgıçları tarafından yapılan yaklaşık 40 dalışla çıkarılan hayalet ağlar, Ege Port Limanı römorkörü Palaemon ile limana çekildi.

Kuşadası Kaymakamı Saadettin Yücel, yaptığı açıklamada ülke ve çevre adına çok önemli bir çalışma yapıldığını belirterek, "Hayalet ağa takılan su altı canlıları tuzaktan kurtuldu." dedi.