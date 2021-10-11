Kuşadası'na iki lüks yelkenli kruvaziyer yanaştı - Haberler
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Kuşadası'na iki lüks yelkenli kruvaziyer yanaştı

AA / İbrahim Uzun - Haberler | Güncel

Aydın'ın Kuşadası ilçesindeki Ege Port Limanı'na, iki lüks yelkenli kruvaziyer demirledi.

KUŞADASI, AYDIN (AA) - Aydın'ın Kuşadası ilçesindeki Ege Port Limanı'na, iki lüks yelkenli kruvaziyer demirledi.

Sabah saatlerinde limana yanaşan Bahama bayraklı "Wind Star" ve Yunanistan bayraklı "Panorama" isimli yelkenli gemilerden, çoğunluğu ABD ve Kanada vatandaşı 150 yolcu indi.

Yolcular, tur otobüsleri ile İzmir'in Selçuk ilçesindeki Efes Antik Kenti ve Meryem Ana Evi'ni ziyaret etti, Kuşadası'nda alışveriş yapma imkanı buldu.

Ege Port Kuşadası Genel Müdürü Aziz Güngör, gazetecilere, sezon sonuna kadar yaklaşık 40 gemiyi ağırlayacaklarını belirtti.

Gelecek sezondan umutlarının yüksek olduğunu aktaran Güngör, 2022 yılında ise limana 500 geminin yanaşmasını beklediklerini ifade etti.

Kuşadası'na iki lüks yelkenli kruvaziyer yanaştı

Kuşadası'na iki lüks yelkenli kruvaziyer yanaştı

Kuşadası'na iki lüks yelkenli kruvaziyer yanaştı

Kuşadası'na iki lüks yelkenli kruvaziyer yanaştı

Kuşadası'na iki lüks yelkenli kruvaziyer yanaştı
AA / İbrahim Uzun - Son Dakika Haberleri
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Haber: Kuşadası'na iki lüks yelkenli kruvaziyer yanaştı - Haberler
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