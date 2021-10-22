Kurusıkı tabanca öldürür mü? Kurusıkı ile yaralama vakaları!

Kurusıkı tabancaların güvenli olduğu düşünülse de yaşanan olaylar bu durumun öyle olmadığını koyuyor Peki, Kurusıkı tabanca öldürür mü? İşte, Kurusıkı ile yaralama vakaları!

MARDİN'DE YAŞANAN OLAY

Mardin'in Nusaybin İlçesi'nde 13 Yaşındaki Bir Çocuk Kuru Sıkı Tabancayı Kafasına Ateş Edince Ağır Yaralandı. Lise Öğrencisi Olduğu Öğrenilen Çocuğun "Kurusıkı Adam Öldürür mü" Merakıyla Kafasına Ateş Ettiği Öne Sürüldü.

FİLM SETİNDE YALANAN OLAY

Dünyaca ünlü oyuncu Alec Baldwin, çekimleri devam eden Rust filminin setinde elindeki kurusıkı tabancadan çıkan mermilerle görüntü yönetmeni Halyna Hutchins'ın ölümüne neden oldu. 63 yaşındaki oyuncu, yaşanan korkunç olayın ardından polis merkezinin önünde gözyaşlarına hakim olamadı.

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