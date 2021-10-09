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Kurt saldırısına uğrayan bir kişi ağır yaralandı

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa
Kurt saldırısına uğrayan bir kişi ağır yaralandı

Adıyaman'ın Gerger ilçesinde bir kurdun saldırısına uğrayan vatandaş ağır yaralanırken, kurt vatandaşlar tarafından av tüfeğiyle vuruldu.

ADIYAMAN (İHA) - Adıyaman'ın Gerger ilçesinde bir kurdun saldırısına uğrayan vatandaş ağır yaralanırken, kurt vatandaşlar tarafından av tüfeğiyle vuruldu.

Olay, Adıyaman'ın Gerger ilçesi Toki Konutları yakınlarında meydana geldi. Ali Deniz (65) isim vatandaş bahçesine giderken yolda karşısına çıkan kurdun saldırısına uğradı. Vücudunun birçok yerini parçalayan kurdun saldırısı karşısında bağıran şahsın sesini duyan diğer vatandaşlar av tüfeğiyle kurdu vurdu.

Olay yerine çağrılan 112 sağlık ekiplerince Gerger Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Ali Deniz'e burada yapılan ilk müdahalenin ardından, Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi.

Durumu ağır olan hastanın tedavisi sürerken, Gerger İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri, kuduz riskine karşı öldürülen kurttan incelenmek üzere numune aldı. - ADIYAMAN

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