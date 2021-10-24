Kumkapı'da eğlence mekanında kavga: 1'i ağır 3 yaralı

İstanbul Kumkapı'da bir eğlence mekanında iki grup arasında çıkan kavgada içki şişeleri ve sandalyeler havada uçuştu. Kavgada 1'i ağır 3 kişi yaralandı.

Olay, dün gece 23.00 sıralarında Kumkapı'da Fatih Muhsine Hatun Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre eğlence mekanında eğlenen iki grup arasında tartışma çıktı. Bir süre sonra kavgaya dönüşen tartışmada taraflar birbirlerine sandalye, içki şişesi fırlatmaya başladı. Kavgada 1'i ağır olmak üzere 3 kişi yaralanırken, diğer vatandaşlar durumu polis ve sağlık ekiplerine haber verdi. İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri, yaralıları ambulans ile hastaneye kaldırdı.

Kavga anı ise bir vatandaşın cep telefonu kamerasına yansıdı. Görüntülerde tartışan iki grup üyelerinin birbirlerine şişe ve sandalye fırlattıkları görülüyor. Arbede esnasında yaralanan bir kişinin de yerde yattığı görülüyor.

Kavgada ağır yaralanan şahsın sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenilirken, olayla ilgili inceleme başlatıldı. - İSTANBUL