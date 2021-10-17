KUMBURGAZ'DA YAZLIK SİTEDEKİ BİNANIN ÇATISI ALEV ALEV YANDI - Haberler
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KUMBURGAZ'DA YAZLIK SİTEDEKİ BİNANIN ÇATISI ALEV ALEV YANDI

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Haber-Kamera Uğur Samet AVCI İSTANBUL DHAKumburgaz'da yazlık sitedeki binanın çatısı alev alev yandı.

Haber -Kamera Uğur Samet AVCI İSTANBUL DHA

Kumburgaz'da yazlık sitedeki binanın çatısı alev alev yandı. İtfaiye ekipleri, alevler yakındaki akaryakıt istasyonuna sıçramadan yangını söndürdü.

Yangın, saat 20.00 sıralarında Kumburgaz Pınalaltı Sokak'ta yazlık sitedeki 5 katlı binanın çatısında henüz belirlemeyen nedenle çıktı. Yangını görenlerin haber verilmesi üzerine olay yerine, Silivri, Büyükçekmece, Kumburgaz ve Beylikdüzü itfaiye ile çok sayıda polis ekibi sevk edildi. Rüzgarın etkili olmasıyla itfaiye ekipleri yangına müdahale ederken zor anlar yaşadı. Yangın itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü. Bu sırada bölgede bulunan vatandaşların yangına müdahaleyi izlediği görüldü.

KUMBURGAZ'DA YAZLIK SİTEDEKİ BİNANIN ÇATISI ALEV ALEV YANDI

KUMBURGAZ'DA YAZLIK SİTEDEKİ BİNANIN ÇATISI ALEV ALEV YANDI

KUMBURGAZ'DA YAZLIK SİTEDEKİ BİNANIN ÇATISI ALEV ALEV YANDI

KUMBURGAZ'DA YAZLIK SİTEDEKİ BİNANIN ÇATISI ALEV ALEV YANDI
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Haber: KUMBURGAZ'DA YAZLIK SİTEDEKİ BİNANIN ÇATISI ALEV ALEV YANDI - Haberler
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