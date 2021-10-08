Kudüs'te orman yangını henüz kontrol altına alınamadı - Haberler
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Kudüs'te orman yangını henüz kontrol altına alınamadı

İhlas Haber Ajansı / Hamad Alnajjar - Haberler | Güncel

- Kudüs'te orman yangını henüz kontrol altına alınamadı İsrail işgali altındaki Kudüs'te ormanlık alanda dün çıkan yangın hala kontrol altına alınamadı.

- Kudüs'te orman yangını henüz kontrol altına alınamadı

KUDÜS - İsrail işgali altındaki Kudüs'te ormanlık alanda dün çıkan yangın hala kontrol altına alınamadı.

İsrail işgali altındaki Kudüs'te ormanlık alanda dün yangın çıkmıştı. Yangın henüz kontrol altına alınamazken, 7 farklı noktada çıkan yangına 19 itfaiye ekibi ve 4 uçak mücadele ediyor. Yangının yerleşim yerleri için herhangi bir tehlike oluşturmadığı öğrenildi. Yangının kasıtlı çıkarılmış olabileceği ifade edilirken, olaya ilişkin 1 kişi gözaltına alındı. Yangınla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.

Kudüs'te orman yangını henüz kontrol altına alınamadı

Kudüs'te orman yangını henüz kontrol altına alınamadı

Kudüs'te orman yangını henüz kontrol altına alınamadı

Kudüs'te orman yangını henüz kontrol altına alınamadı
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Haber: Kudüs'te orman yangını henüz kontrol altına alınamadı - Haberler
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